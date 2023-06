Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: nouveau directeur inspection et audit information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 09:16









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Alexandre Maymat au poste de directeur de l'inspection et de l'audit, à partir du 1er juillet, succédant à Pascal Augé qui a décidé de quitter le groupe bancaire prochainement pour développer un projet personnel.



Alexandre Maymat sera remplacé comme directeur de Global Transaction & Payment Services par David Abitbol, qui sera lui-même remplacé comme directeur du métier titres par Arnaud Jacquemin, actuellement CEO de Société Générale Luxembourg.



David Abitbol et Arnaud Jacquemin seront rattachés à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-responsables de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs. Comme Alexandre Maymat, ils resteront membres du comité de direction.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.84%

