Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nouveau DG pour la région Amériques Cercle Finance • 04/01/2021 à 16:17









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Stéphane About au poste de directeur général de Société Générale Americas. Il est chargé de superviser les activités de la banque dans la région Amériques, à compter du 4 janvier. Il devient également membre du comité de direction du groupe. Stephane About succède à Slawomir Krupa qui a été nommé directeur général adjoint et responsable des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs du groupe Société Générale. Stephane About rejoint Société Générale après avoir travaillé chez Natixis, où il était responsable des activités de banque de financement et d'investissement pour la région EMEA (à l'exception de la France) depuis 2019. 'Avec le reste de notre équipe locale de direction, Stéphane s'efforcera de continuer à construire une franchise durable, rentable et diversifiée, en servant à la fois les clients basés en Amérique et en aidant nos clients internationaux à accéder pleinement aux opportunités dans la région', a déclaré Slawomir Krupa.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.72%