SOCIETE GENERALE nomme une Directrice générale pour la Région Asie-Pacifique

(AOF) - Société Générale annonce la nomination de Gaëlle Olivier en tant que Directrice de Société Générale pour la Région Asie-Pacifique. Elle remplace Hikaru Ogata qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets en dehors de la Banque. Cette nomination sera effective à compter du 2 janvier 2020 et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Basée à Hong Kong, Gaëlle Olivier sera rattachée à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale. Elle deviendra membre du Comité de Direction du groupe.

Elle est diplômée de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de l'Institut des actuaire.

Avant de rejoindre Société Générale, Gaëlle Olivier a acquis une solide expérience dans les services financiers, notamment en ingénierie ainsi que dans les domaines de la Gestion d'Actifs et de l'assurance. Elle a passé près de vingt ans chez AXA dont dix années en Asie-Pacifique, entre le Japon, l'Inde, la Chine, Hong Kong et l'Asie du Sud-Est. Elle est actuellement business angel et conseillère de start-up spécialisées dans les données et l'innovation.