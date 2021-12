Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nomme une directrice générale adjointe information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé vendredi la nomination de Gaëlle Olivier au poste de directrice générale adjointe ('chief operating officer) dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation axée sur les critères environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG) et le digital. Au sein de ses nouvelles fonctions, Gaëlle Olivier sera chargée de superviser les ressources du groupe tout en étant responsable de l'animation de la filière informatique, de la transformation digitale et de l'innovation. Parallèlement, Diony Lebot, la directrice générale déléguée, aura la responsabilité de la supervision de l'ensemble des politiques ESG et de leur traduction effective dans les métiers et fonctions de l'établissement bancaire. SG annonce par ailleurs que Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe, reprendra en direct la supervision des fonctions de contrôle des risques et de la conformité. Le numéro un du groupe sera également chargé de l'inspection et de l'audit, de la fonction finance, du secrétariat général, des ressources humaines et de la communication. Cette nouvelle organisation doit prendre effet le 17 janvier 2022.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.21%