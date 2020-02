Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nominations au sein du Comité de direction Cercle Finance • 10/02/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce plusieurs nominations au sein du Comité de direction du Groupe, effectives à compter du 10 février 2020. Tim Albertsen est nommé au poste de Directeur général délégué d'ALD Automotive, et futur Directeur général d'ALD Automotive à compter du 27 mars 2020, John Saffrett est nommé Directeur général délégué d'ALD Automotive et Odile de Saivre devient Directrice générale adjointe de Société Générale Equipment Finance. Le groupe annonce également la nomination de Geoffroy Dallemagne au poste de Responsable du Contrôle Permanent et de la Coordination du Contrôle Interne du Groupe et de Mathieu Vedrenne, en tant que Directeur de Société Générale Private Banking France. Frédéric Oudéa, Directeur général, a déclaré: ' Ces nominations s'inscrivent dans notre démarche continue de renforcement de la diversité et de la représentativité des métiers dans nos instances dirigeantes, qui est à mes yeux un facteur d'équité et de performance pour le Groupe. '

