Société Générale: nomination de Subra Suresh

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Subra Suresh comme Président du Conseil Scientifique Consultatif du Groupe, à compter du 1er février.



Cette nomination fait suite à l'annonce de la création de cette nouvelle instance consultative dans la feuille de route stratégique du Groupe, en cohérence avec l'ambition de Société Générale d'être une banque leader en matière d'ESG et de développement durable.



En tant que Président, Subra Suresh assistera le Groupe dans la mise en place du Conseil Scientifique Consultatif et sa composition finale.



' L'objectif de cette instance est de fournir à la Direction générale des conseils fondés sur des approches scientifiques concernant les tendances clés qui influenceront les activités du Groupe dans les années à venir, en adoptant une perspective transversale et de long terme sur les enjeux auxquels l'industrie est confrontée ' indique le groupe.



Slawomir Krupa, Directeur Général de Société Générale, commente : ' Son leadership remarquable dans le monde scientifique et sa profonde compréhension des enjeux pour notre Groupe seront des atouts afin de renforcer notre position de banque de premier plan dans le domaine de l'ESG. Je me réjouis du dialogue qui va s'engager avec le Conseil Scientifique et de ses recommandations avisées sur la meilleure façon de relever les défis mondiaux de long terme et d'accroître notre impact positif, ainsi que notre engagement en faveur du développement durable. '





