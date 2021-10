Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nomination de Nicolas Cailly information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Nicolas Cailly au poste de Directeur Paiements & Cash Management au sein de la division Global Transaction and Payment Services. Nicolas Cailly est rattaché à Alexandre Maymat, Responsable Global Transaction and Payment Services. ' Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas va poursuivre la stratégie de croissance dans laquelle notre franchise de Cash Management s'est engagée avec un succès remarquable ces dernières années ' indique le groupe.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.12%