Société Générale: nomination de Kristell Herbault

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Kristell Herbault au poste de Responsable du Développement Durable pour les Activités de Marchés de Société Générale, avec effet immédiat.



Elle est rattachée à Sylvain Cartier et Hatem Mustapha, coresponsables des Activités de Marchés de Société Générale.



En 2020, elle a rejoint l'équipe Solutions d'Investissement Durable des Activités de Marchés, et depuis février 2023, elle était Responsable Adjointe du Développement Durable pour les Activités de Marchés.



' Kristell Herbault aura la responsabilité de diriger toutes les initiatives liées à l'ESG au sein des Activités de Marchés, de développer des solutions durables innovantes répondant aux besoins des clients et de stimuler la collaboration et l'engagement des équipes sur l'ensemble des produits et des zones géographiques ' indique le groupe.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.14%

