Société Générale: nomination de François Bloch

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de François Bloch au poste de Directeur des réseaux Bancaires Internationaux en Afrique, Bassin Méditerranéen et Outre-mer.



François Bloch prendra ses fonctions au 1er novembre 2023 en remplacement de Laurent Goutard.Il sera rattaché à Delphine Garcin-Meunier, Directrice de la Mobilité et de la Banque de détail & Services Financiers à l'international.



François Bloch est entré au sein du Groupe il y a plus de 30 ans. Il a occupé divers postes clés au sein de la banque de détail internationale. Il a été Vice-Président de Rosbank en Russie de 2012 à 2016. Il a été ensuite Directeur général de BRD en Roumanie jusqu'en septembre 2023.



' Son expérience des activités de banque de détail et de grande clientèle, ainsi que sa connaissance approfondie de la gestion des filiales internationales de Société Générale, seront des atouts majeurs dans l'exercice de ses nouvelles fonctions ' indique le groupe.





