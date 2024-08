Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: nomination de Fouad Farah information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Fouad Farah au poste de Responsable de Global Banking and Advisory, à compter du 1er août 2024.



Fouad Farah a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire au sein de la division Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (Global Banking and Investor Solutions, GBIS) de Société Générale. Il était jusqu'à présent directeur des Activités de Marché en Amériques.



Fouad Farah sera directement rattaché à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-directeurs de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Il restera membre du Comité de direction du Groupe et deviendra membre du Comité exécutif de GBIS.



'Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Fouad Farah supervisera l'orientation stratégique des activités Global Banking and Advisory ainsi que sa transformation en cours, en développant davantage les principales franchises de la Banque et en renforçant les relations clients' indique le groupe.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 21,83 EUR Euronext Paris -8,97%

