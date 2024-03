Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: nomination d'un chief data officer information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Société Générale fait part de la nomination de Christophe Tummers au poste de chief data officer, à compter du 1er avril. Rattaché à Laura Mather, chief operating officer du groupe bancaire français, il aura la responsabilité du global data office.



Christophe Tummers possède près de 30 ans d'expérience dans le secteur financier. Il rejoint Société Générale après avoir travaillé au sein de UBS, où il occupait dernièrement les postes de chief data officer (CDO) groupe puis CDO pour l'ESG.



Il a notamment oeuvré à la création de la fonction de CDO et mis en place le bureau de gestion des données de la banque suisse. Il a dirigé la remédiation de l'architecture, de la gouvernance et de la qualité des données de l'entreprise.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.06%

