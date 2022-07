Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Société Générale: nomination d'Odile de Saivre à SGEF information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 15:34

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Odile de Saivre au poste de Directrice de Société Générale Equipment Finance à compter du 1er septembre 2022. Elle sera rattachée à Diony Lebot, Directrice générale adjointe du Groupe.



Depuis 2017, Odile de Saivre était Directrice adjointe de Société Générale Equipment Finance et elle est, à ce titre, membre du Comité de direction.



' Dans son nouveau rôle, elle aura pour mission de continuer à soutenir la croissance des clients et des partenaires, tout en les accompagnant vers plus de durabilité, notamment en optimisant la gestion des cycles de vie des équipements et en favorisant l'accès aux technologies qui émettent moins de CO2 ' indique le groupe.



' Nous sommes confiants dans la capacité d'Odile à poursuivre la transformation de Société Générale Equipment Finance et générer un impact positif et durable. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. ' a déclaré Diony Lebot, Directrice générale adjointe du Groupe.