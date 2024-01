Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: nomination d'Isabelle Martinon information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 13:31









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Isabelle Martinon à compter du 1er avril 2024 au poste de Directrice de SG SMC et SG Société Générale en Corse.



Basée à Marseille, Isabelle Martinon sera la représentante de SG auprès des diverses instances régionales, économiques, sociales et administratives de son périmètre, et définira les grandes orientations de la banque à l'échelon régional et les moyens de leur mise en oeuvre.



' Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Isabelle Martinon, entourée de ses équipes, a pour ambition de satisfaire au mieux les clients particuliers, professionnels et entreprises de l'ensemble des départements couverts, et d'accompagner le développement économique des régions dont elle aura la supervision ' indique le groupe.



SG SMC est l'enseigne régionale de la banque SG qui couvre les départements Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var et Vaucluse. SG Société Générale en Corse couvre les départements Haute-Corse et Corse-du-Sud.





