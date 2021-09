Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nomination d'Emmanuel Turpin information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Emmanuel Turpin au poste de Responsable de la Recherche Action de Société Générale CIB. Emmanuel Turpin est rattaché à Yann Garnier, Responsable de la Vente et de la Recherche Activités de Marchés. ' Dans ses nouvelles missions, Emmanuel Turpin visera à renforcer notre positionnement parmi les leaders européens de la recherche action et à garantir le plus haut niveau de qualité parmi nos produits de recherche equity ' indique le groupe.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.11%