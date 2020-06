Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nomination aux Fusions & Acquisitions Cercle Finance • 02/06/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate & Investment Banking annonce l'arrivée de Michael Nebot au sein des activités de Fusions & Acquisitions France, sous la responsabilité de Patrick Perreault, Responsable Fusions & Acquisitions France. Michael Nebot a plus de 20 ans d'expérience en banque d'affaires. Il travaillait depuis 2019 chez Partech au développement de nouvelles initiatives d'investissement liant la technologie et les sociétés de taille intermédiaire. ' Il jouera un rôle clé dans l'origination et l'exécution d'opérations de fusions & acquisitions pour le compte des grands clients de Société Générale ' indique le groupe. ' Cette nomination témoigne de la volonté de la Banque de continuer à développer le dialogue stratégique avec ses grands clients ainsi qu'à déployer des solutions de conseil et de financement dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions '.

