Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société générale ne recourra pas au chômage partiel et au report de charges Reuters • 01/04/2020 à 18:43









PARIS, 1er avril (Reuters) - Société générale SOGN.PA s'est engagée mercredi à ne pas recourir au dispositif de chômage partiel ainsi qu'aux mécanismes de report de charges sociales et fiscales en France mis en place pour le gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à la crise du coronavirus. "Le groupe Société Générale s'engage à ne pas recourir au dispositif de chômage partiel ainsi qu'aux mécanismes de report de charges sociales et fiscales en France, en dépit de la fermeture d'un certain nombre de ses sites opérationnels et agences", a indiqué la banque française dans un communiqué. "L'objectif est de ne pas peser sur les comptes publics et de permettre à l'Etat français de venir en aide aux entreprises qui en ont le plus besoin", poursuit-elle. Le groupe bancaire s'est aussi engagé à garantir les salaires de ses 140.000 collaborateurs partout dans le monde pendant la durée de la crise. "En particulier en France, pendant la totalité de la période de confinement, le groupe complétera la rémunération des collaborateurs en situation de garde d'enfants liée à la crise ou d'arrêt maladie", indique Société générale. Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement d'un programme de solidarité au niveau mondial avec une enveloppe financière qui pourra atteindre 50 millions d'euros. Ce programme pourra contribuer aux initiatives de solidarité mises en place par différents gouvernements et soutenir directement des associations qui sont en première ligne face à l'urgence sanitaire, a précisé Société générale. Mardi, la banque a annoncé l'annulation du versement du dividende prévu au titre de l'exercice 2019 et la suspension de ses objectifs financiers pour 2020. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.42%