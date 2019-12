Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : M. Génova et Mme Messemer proposés à l'AG Cercle Finance • 09/12/2019 à 18:01









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce ce soir que son Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, a arrêté les propositions de renouvellement et de nomination des administrateurs en vue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai 2020. Juan Maria Nin Génova (administrateur indépendant depuis 2017, membre du Comité des risques et du Comité des rémunérations) sera ainsi proposé pour un deuxième mandat. 'Dans le respect des meilleurs principes de gouvernement d'entreprise, Madame Nathalie Rachou, administrateur indépendant depuis 2008, Président du Comité des risques et membre du Comité des nominations et de gouvernement d'entreprise, n'a pas souhaité solliciter son renouvellement pour un quatrième mandat. (...) Le choix s'est porté sur Annette Messemer. De nationalité allemande, âgée de 55 ans, Madame Messemer a une longue carrière dans la banque de financement et d'investissement notamment chez JP Morgan Chase et Commerzbank. Elle est administrateur indépendant au Conseil d'administration d'EssilorLuxottica', indique par ailleurs Société Générale. Si l'Assemblée Générale suit ces propositions, le Conseil d'administration restera composé de 41 % de femmes et de plus de 90% d'administrateurs indépendants.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.09%