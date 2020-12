Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société générale: Les exigences de fonds propres de la BCE inchangées Reuters • 04/12/2020 à 18:35









SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES DE LA BCE INCHANGÉES PARIS (Reuters) - Société générale a annoncé vendredi que les exigences de fonds propres que lui avait fixées la Banque centrale européenne (BCE) pour le 1er janvier 2021 étaient inchangées, en assurant disposer d'une "confortable" marge en la matière. La banque française précise dans un communiqué que les exigences minimales applicables s'établissent respectivement à 9,03% pour le ratio CET1, 10,86% pour le Tier 1 et 13,29% pour le ratio "Total Capital". "Avec un ratio CET1 du Groupe à 13,2% au 30 septembre 2020, le groupe bénéficie d'une marge confortable d'environ 420 points de base au-dessus du seuil de déclenchement des limitations de distribution", ajoute-t-elle. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.39%