Société Générale:les conseils des brokers après le plan 2026 information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 15:07

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Société Générale ainsi que son objectif de cours de 37 euros, une cible qui recèle un potentiel de progression de 40% pour le titre de la banque, au lendemain de la présentation de son plan et de ses objectifs 2026.



Le broker estime que l'engagement de Société Générale en faveur d'un CET1 plus élevé 'est bienvenu'.



'L'allocation du capital va dans la bonne direction', met aussi en avant UBS dans le résumé de sa note de recherche.



Oddo BHF maintient également son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 33 euros sur Société Générale, au lendemain de la présentation par le groupe bancaire de son plan stratégique et de ses objectifs financiers à horizon 2026.



Le bureau d'études ajuste ses prévisions pour intégrer notamment la nouvelle guidance sur Boursorama et les charges de restructuration additionnelles (et en révisant légèrement en baisse sa prévision de coût du risque).



'La stratégie présentée est certainement très créatrice de valeur à moyen terme en permettant une baisse du coût du risque appliqué au titre (qui se traite à moins de 0,4 fois ses fonds propres tangibles)', juge toutefois l'analyste.



Si la baisse du retour de capital aux actionnaires à court terme a pesé sur l'action Société Générale, Oddo BHF estime que 'les cessions futures pourraient soutenir le titre en accélérant l'amélioration du CET1 du groupe'.



Royal Bank of Canada a renouvelé pour sa part hier son opinion 'performance en ligne avec le secteur' et son objectif de cours de 35 euros sur le titre.



Dans une note de réaction, le broker canadien salue un plan 'ayant dans du sens' mais impliquant selon lui un potentiel limité en termes de révision à la hausse des prévisions du marché.



'Le plan stratégique de SG apparaît solide, avec l'objectif d'une génération accrue de capital, d'améliorer les efficiences et le maintien d'un coût du risque à un niveau faible d'ici à 2026', explique le courtier.