Société Générale: le titre profite d'un relèvement d'opinion

(CercleFinance.com) - Société Générale signe vendredi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à l'achat sur le titre.



Vers 14h15, le titre du groupe bancaire français gagne près de 3%, au moment où l'indice CAC 40 avant de 1%.



Deutsche Bank a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'acheter', avec un objectif de cours de 34 euros faisant apparaître un potentiel d'appréciation de 45%.



L'intermédiaire justifie sa décision par le fait que plusieurs éléments favorables se profilent pour l'établissement à horizon 2024, à commencer par une reprise du revenu net d'intérêts (NII) de la division de banque de détail en France.



L'analyste évoque aussi la prochaine matérialisation de réductions de coûts issues de la restructuration du réseau d'agences ainsi que les effets positifs du rapprochement entre ALD et LeasePlan.



'La solide qualité de ses actifs, le niveau correct de son capital disponible et de la rentabilité de son capital et une valorisation bon marché viennent compléter ce dossier d'investissement', ajoute DB.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.57%

