Société Générale: le titre avance, UBS passe à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Société Générale progresse ce mercredi à la Bourse de Paris, porté par un relèvement du conseil des analystes d'UBS, passés à 'achat' sur la valeur contre 'neutre' jusqu'ici.



Vers 11h45, le titre de la banque française prend 2,2% alors que le CAC 40 avance au même moment de 0,3%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS observent que les résultats de premier trimestre ont mis en évidence une dynamique favorable au niveau de l'activité, désormais visible dans tous les métiers du groupe.



Ils rappellent également que l'établissement est favorablement exposé à la remontée des taux d'intérêt, même si cet effet favorable tend à se décaler dans le temps.



Enfin, UBS met en avant une valorisation favorable vis-à-vis du reste du secteur et de ses niveaux historiques, le titre se traitant actuellement à moins de quatre fois ses bénéfices attendus à horizon 2025.



Son objectif de cours est néanmoins ramené de 34,7 à 31 euros.





