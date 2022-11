Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: lancement de l'augmentation de capital ALD information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 07:53









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce le lancement de l'augmentation de capital d'ALD avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros dans le cadre du projet d'acquisition de LeasePlan.



' Cette Augmentation de Capital, dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l'annonce par ALD du projet d'acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d'un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d'expertises très complémentaires et de synergies ' indique le groupe.



L'impact de cette acquisition sur le ratio de capital CET1 du Groupe Société Générale est attendu à environ 40 points de base à la date de réalisation de l'opération. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points de base à horizon 2024.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.17%