Société Générale: lance SG, sa nouvelle banque de détail

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce avoir réalisé, le 1erjanvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SGest désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe.



Selon le groupe, cette fusion s'accompagne de la mise en place d'un nouveau modèle relationnel, 'permettant d'améliorer la qualité du service rendu aux clients particuliers, professionnels et entreprises'.



Les migrations informatiques des banques du groupe Crédit du Nord vers le système d'information de Société Générale seront opérées en deux temps au cours du premier semestre 2023.



Les regroupements d'agences débuteront au second semestre 2023, avec une première étape de 150 rapprochements (30%). 80% des regroupements seront réalisés d'ici la fin de l'année 2024, et 100 % avant la fin de l'année 2025, assure le groupe.



'La nouvelle marque SG sera déployée graduellement sur les façades de nos agences, avec une première étape de 1000 agences concernées d'ici la fin de l'année 2023', indique la banque.





