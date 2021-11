Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : lance avec succès une obligation sociale information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir réalisé avec succès l'émission publique d'une première obligation sociale à Impact Positif d'un montant de 1 milliard d'euros. La transaction a suscité une forte demande des investisseurs avec une souscription finale de plus de 2,1 milliards d'euros auprès de plus de 110 investisseurs dont une très grande majorité d'investisseurs ISR. ' Les fonds levés seront en effet exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des projets contribuant aux avancées socio-économiques et à l'autonomisation, aux logements sociaux, à l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle ou encore à l'accès aux soins ' indique le groupe.

