Société Générale : label ISR pour SG 29 Haussmann

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce mardi que SG 29 Haussmann, société de gestion dédiée aux clients privés de Société Générale Private Banking France, vient d'obtenir le label ISR français pour le fonds '29 Haussmann Sélection Europe'. 'Ce label récompense la démarche engagée de SG 29 Haussmann en réponse aux attentes de ses clients sur les enjeux de développement durable', commente Société Générale. Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016 et vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR (Investissement Socialement Responsable). 'Le fonds, dont les actifs s'élèvent à 427 millions d'euros, enregistre une performance nette de 20.44% depuis le début de l'année', ajoute Société Générale.

