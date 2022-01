Société Générale: la plus forte hausse du CAC40 sur 1 an information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - Le titre Société Générale enregistre une hausse de près de 83% en 1 an et réalise sur cette période la meilleure performance du CAC40. La valeur gagne encore plus de 1% aujourd'hui suite à la finalisation de l'opération sur Lyxor.



Société Générale a annoncé ce matin la finalisation de la cession de Lyxor et Amundi, toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires à cette transaction ayant été obtenues.



Cette opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions d'euros, deux mois avant la date prévue. Acteur majeur du marché des ETF en Europe, Lyxor a également développé une expertise en gestion active notamment grâce à sa plateforme de fonds alternatifs liquides.



Le groupe a également profité de plusieurs recommandations positives sur les dernières semaines.



Rappelons que Barclays a relevé mi-décembre 2021 sa recommandation sur le titre Société Générale, porté de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 34 euros.



Les analystes de Barclays expliquent que le consensus leur semble particulièrement frileux concernant l'activité de banque de détail du groupe français, une prudence qui leur fait penser qu'une opportunité d'achat se présente sur le titre, d'autant que la branche de banque de financement et d'investissement (BFI) apparaît, elle, particulièrement solide.



Dans son étude, Barclays dit ainsi percevoir un potentiel haussier de 34% au niveau des résultats de SocGen.



Les analystes de Jefferies ont indiqué dans leur dernière étude avoir relevé leur objectif de cours sur Société Générale, qu'ils font passer de 38 à 42 euros, après les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu publiés par la banque française.



Le bureau d'études américain - qui maintient une recommandation d'achat sur le titre - souligne que le groupe bancaire a dépassé ses estimations, qui se situaient déjà au-dessus de celles du marché, ce qui le conduit à revoir ses prévisions à la hausse.



De manière générale, Jefferies décrit une valorisation 'très peu chère', sur la base d'un PER de 7x, d'un ratio prix sur valeur des fonds propres de 0,47x à horizon 2022 pour un rendement des fonds propres tangibles (RoTE) de 8,2%.



Credit Suisse a confirmé également sa note de ' surperformance ' dans sa dernière analyse sur Société Générale, avec un objectif de cours légèrement relevé à 35 euros, contre 34 euros précédemment.



Le bureau d'analyses a révisé à la hausse ses prévisions de BPA sur le titre pour 2021 (+12%) et 2022/2023 (+4%), afin de refléter l'environnement favorable au 3e trimestre.



L'analyste estime par ailleurs que ' la qualité des actifs restera très solide dans tous les secteurs ' et rappelle que de nombreuses banques dépassent les prévisions.