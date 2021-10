Société Générale : la nouvelle banque de détail en France

(CercleFinance.com) - Société Générale dépose aujourd'hui auprès de ses partenaires sociaux un dossier global précisant le modèle et l'organisation détaillée de sa nouvelle Banque de détail en France.

Les principes majeurs sont un nouveau modèle reposant sur une fusion complète des deux banques de détail Crédit du Nord et Société Générale, une Banque ancrée localement avec 11 régions aux responsabilités renforcées, un maillage territorial de 1450 agences, une Banque plus réactive, accessible et efficace, une Banque qui s'adapte davantage aux besoins spécifiques de chaque catégorie de clients pour être dans le top 3 de la satisfaction client et une Banque responsable avec une accélération des engagements RSE.

En 2025, la Nouvelle Banque compterait à la cible 25 000 collaborateurs, soit 3 700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025.

' En tant qu'employeur responsable, le Groupe a pris des engagements forts qui sont confirmés : la fusion sera réalisée sans aucun départ contraint. Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1 500 par an d'ici 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes ' indique la direction.

Le groupe confirme que la fusion juridique interviendra au 1er janvier 2023. A cette date, tous les salariés du Crédit du Nord rejoindront automatiquement la nouvelle organisation. La fusion informatique interviendra au premier semestre 2023.