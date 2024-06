Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: la néobanque Shine cédée au danois Ageras information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de céder sa néobanque pour les entrepreneurs Shine au danois Ageras.



Aux termes de l'accord, Ageras - qui est à l'origine d'une plateforme destinée aux petites entreprises regroupant à la fois services bancaires, comptabilité et déclarations fiscales - reprendrait l'ensemble des activités de Shine, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la filiale.



L'application Shine propose un compte professionnel totalement en ligne pour les entrepreneurs et les indépendants.



L'établissement français explique que ce projet de cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de simplification qui prévoit un recentrage sur SG, son réseau de banque de détail en France, afin de continuer à se développer sur le segment de clientèle des professionnels.



Dans le cadre de ce déploiement, SG dit vouloir s'appuyer sur un nouveau dispositif dédié à ce marché coeur fondé sur l'expertise de ses conseillers et sur des offres omnicanales afin d'accompagner les clients professionnels en agence ou à distance.



La finalisation de la cession est attendue au premier semestre 2025.





