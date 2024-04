Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: la coentreprise 'Bernstein' est lancée information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Société Générale et AllianceBernstein ont annoncé mardi le lancement officiel de 'Bernstein', leur coentreprise dans la recherche actions et le cash actions, un projet qui avait été initialement annoncé à la fin 2022.



Avec un effectif de plus de 750 employés, cette 'joint venture' s'articulera autour de deux véhicules juridiques distincts avec un siège social à New York couvrant l'Amérique du Nord et un siège social à Londres couvrant l'Europe et l'Asie.



Cette organisation sera complétée par deux 'hubs' majeurs à Paris et à Hong Kong, ainsi que par plusieurs bureaux régionaux.



Dans un communiqué, SG explique qu'il va pouvoir offrir à ses clients, à travers la coentreprise, une gamme complète de services mondiaux sur l'ensemble de la chaîne actions, allant de la recherche aux dérivés, en passant par le prime brokerage et les marchés d'actions.



Le projet doit lui permettre d'élargir son offre aux clients investisseurs et émetteurs, à maximiser les synergies au sein du groupe et à accroître ses revenus.



Robert van Brugge, qui était le directeur général d'AB Bernstein Research Services depuis 2011, a été nommé directeur général de la nouvelle entité, tandis que Stéphane Loiseau, qui était directeur de l'activité cash actions de Société Générale depuis 2021, en deviendra le directeur général adjoint.



L'objectif de Société Générale et d'AllianceBernstein est que la banque française possède 100% des deux structures au bout de cinq ans.





