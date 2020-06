Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : l'UE a approuvé une acquisition Cercle Finance • 09/06/2020 à 16:19









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'une entreprise commune nouvellement créée par ALD, contrôlée par Société Générale, toutes deux basées en France, et Mitsubishi, basée au Japon. L'entreprise commune fournira des services de location multimarque de longue durée et de gestion de flottes de véhicules, complétés par des produits de mobilité connexes en Malaisie. ALD fournit des services de location de véhicules et de gestion de flotte à des particuliers et à des petites, moyennes ou grandes entreprises à travers 43 pays. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.

