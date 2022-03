Société Générale juge être en mesure d'absorber un scénario noir pour ses actifs russes

(AOF) - Suivant l'exemple d'autres sociétés françaises, Société Générale a détaillé son exposition à la Russie. En Bourse, l'action de la banque perd 0,99% à 23,07 euros, sous-performant ses concurrentes, BNP Paribas et Crédit Agricole, bien orientées. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Société Générale a perdu plus du quart de sa capitalisation. Dans l'hypothèse d'un scénario noir où elle perdrait la propriété de ses actifs dans ce pays, son ratio de fonds propres durs (CET1) serait amputé de 50 points de base.

Société Générale " assure être tout à fait en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario ", soulignant que son ratio CET1 s'élevait 13,7% au 31 décembre 2021, soit une marge de manœuvre d'environ 470 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.

La banque souligne que cet impact ne remettrait pas en cause le versement du dividende au titre de l'exercice 2021.

L'année dernière, les activités localisées en Russie ont représenté 2,8% du produit net bancaire et 2,7% du résultat net du groupe.

Société Générale affiche une exposition à la Russie " limitée " à 1,7% de l'exposition totale du groupe, soit 18,6 milliards d'euros au 31 décembre 2021, dont 15,4 milliards (soit 83 %) pour SG Russie : Rosbank, Rosbank Insurance et ALD automotive OOO Russia.

Le solde, soit 3,2 milliards d'euros, est constitué d'expositions off-shore, essentiellement constituées d'opérations mises en place dans le cadre des activités de financement de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

A ce stade, le groupe bancaire ne change pas sa cible de coût du risque et l'actualisera, le cas échéant, à l'occasion de la publication de ses résultats au premier trimestre 2022.

Dans une note publiée aujourd'hui, AlphaValue a réduit son objectif de cours de 53,4 euros à 43,9 euros et maintenu sa recommandation d'Achat. Anticipant un scénario noir, l'analyste anticipe notamment une dépréciation de 2,2 milliards d'euros liée à Rosbank. Il a également sabré de 25% sa prévision de bénéfice par action 2022 et de 2,76% pour 2023.

Société Générale dit assurer " avec la plus grande prudence et sélectivité la conduite de ses activités en Russie, avec pour priorités la réduction de ses risques et la préservation de la liquidité de sa filiale, en maintenant une collecte de dépôts diversifiée ".

En complément, Société Générale a une exposition " mineure " en Ukraine (moins de 80 millions d'euros au 31 décembre 2021), principalement au travers de sa filiale ALD dont l'activité est concentrée sur une clientèle d'entreprises internationales.

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 24,67 Mds€ réalisé par la banque de détail en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail à l’international, les services financiers et l’assurance puis la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Modèle d'affaires revendiquant l'avant-garde des transformations positives : une banque 100 % digitalisée, des plateformes et architectures ouvertes, un gagnant dans la course au leadership européen ;

- Capital caractérisé par la présence des actionnaires salariés (6,17 % et 10,9 % des droits de vote), avec un conseil d’administration de 12 membres présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Frédéric Oudéa étant directeur général ;

- Bilan solide avec 69 Mds€ de capitaux propres et un ratio CET 1 à 13,4 % à fin septembre 2021.

Enjeux

- Stratégie Vision 2025, fondée sur la fusion avec le Crédit du Nord, l’ancrage local, la réactivité, l’adaptation aux besoins des clients et la responsabilité;

- Stratégie d'innovation ancrée dans l'ADN du groupe, articulée entre l'intégration de l'intelligence artificielle et des données dans toutes les branches, l'open innovation pour transformer les modèles d'affaires par branches et offrir des services avec des partenaires extérieurs et, enfin, l'anticipation en termes d'agilité et de rapidité : innovation en interne regroupée sur le site Les Dunes / open innovation – aides aux start-up financières et incubateurs ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir n° 1 mondial de la finance durable via la nouvelle direction RSE dédiée: objectif de 120 Md€ de financement de la transition énergétique en 2023 par arrêt, depuis 2017, des financements dédiés aux centrales au charbon ou infrastructures associées et par innovation dans les produits de crédits « verts » / analyse environnementale et sociale des entreprises financées et conseil aux ETI en financement de la transition énergétique / renforcement des offres d’épargne ISR / 2 priorités : changement climatique et soutien au développement durable en Afrique / baisse de 10 % de l’exposition au secteur d’extraction pétrole/gaz d’ici 2025 ;

- Exécution de la stratégie de croissance rentable pour le pôle Grande clientèle visant une rentabilité supérieure à 10 % d’ici 2023.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.