Société Générale: hausse de 6% du RNPG au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Société Générale publie au titre du premier trimestre 2023, un résultat net part du groupe (RNPG) de 868 millions d'euros, en croissance de 5,7% en comparaison annuelle, mais en données sous-jacentes, il s'est tassé légèrement de 2% à 1,51 milliard.



Le résultat brut d'exploitation sous-jacent a diminué de 14,7% à 2,47 milliards, pour un PNB en retrait de 5,3% à 6,67 milliards. A périmètre et taux de change constants, ses revenus ont baissé de 3,8% sous IFRS 17, mais avec des revenus des métiers en hausse de 0,3%.



Le groupe bancaire explique cette performance robuste des métiers par une forte croissance de Boursorama, d'ALD et de la banque de détail à l'international, ainsi qu'une excellente contribution de la banque de grande clientèle et des solutions investisseurs.



Société Générale met aussi en avant un coût du risque bas à 13 points de base au premier trimestre, coût du risque qu'il attend désormais inférieur à 30 points de base pour l'année, ainsi qu'un niveau de ratio de CET1 à 13,5% à fin mars 2023.





