Société Générale: gagne 5%, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - L'action Société Générale progresse actuellement de plus de 5% à la Bourse de Paris.



Royal Bank of Canada a maintenu lundi son opinion 'performance sectorielle' sur le titre Société Générale avec un objectif de cours relevé de 25 à 29 euros, saluant la sortie 'en bon ordre' du marché russe opérée par le groupe bancaire français.



D'après le courtier canadien, l'accord - qui prévoit de céder la totalité de la participation dans Rosbank et dans les filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank - retire l'épée de Damoclès qui pesait sur l'établissement depuis l'invasion de l'Ukraine.



'La décision prise par SG de mettre un terme à ses activités de banque et d'assurance en Russie et de céder ses filiales russes sur la base d'une dépréciation de deux deux milliards d'euros - soit 20 points de base au niveau du ratio CET 1 - a du sens, surtout au vu des pertes potentielles liées à l'exposition directe au pays (15,4 milliards d'euros) et aux défis opérationnels auxquels l'activité était confrontée', résume RBC.