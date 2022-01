Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Société Générale: Fitch salue l'opération ALD/Leaseplan information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch a maintenu mercredi la note de crédit de Société Générale en catégorie d'investissement (A-), avec une perspective 'stable', estimant que l'association d'ALD et de Leaseplan renforcerait le profil commercial et bénéficiaire de la banque française.



D'après Fitch, le projet d'acquisition de LeasePlan présente le potentiel d'améliorer le profil d'activité et de résultats de l'établissement.



'Si elle réussit, l'intégration de LeasePlan pourrait faire du leasing automobile l'un des plus gros contributeurs à la performance opérationnelle de SG d'ici à 2025', souligne l'agence.



Si Fitch précise que l'opération ne devrait avoir aucun impact sur la note de crédit de SG dans l'immédiat, elle pourrait mettre fin à la sous-performance de la banque ces dernières années dans un contexte de restructuration de la banque de financement et d'investissement et des métiers du détail.