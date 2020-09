Société Générale : financement de 3 MdsE pour le Grand Paris

(CercleFinance.com) - Société Générale s'engage à hauteur de 3 milliards d'euros pour le financement du Grand Paris d'ici les Jeux Olympiques en 2024. Cette nouvelle enveloppe vient compléter les 2,5 milliards d'euros déjà investis depuis 2018 dans ce projet majeur pour la région Île-de-France.

Ce financement est réalisé autour des 3 grands axes stratégiques: l'économie publique, la promotion immobilière et conseil stratégique urbain et les financements spécialisés.

' Conformément aux ambitions prises par Société Générale dans son plan stratégique ' Transform to Grow ' qui repose sur une vision à long terme des transformations positives de nos sociétés et de nos économies, le Groupe entend jouer un rôle majeur dans la réflexion et la construction du Grand Paris ' indique le groupe.

' Cette nouvelle enveloppe de 3 milliards d'euros de crédits bancaires dans le Grand Paris, illustre parfaitement les engagements environnementaux et sociétaux de notre Groupe, et sa volonté de participer à la naissance d'une métropole performante, moins consommatrice d'énergie et répondant aux objectifs de transition écologique et du bien vivre ensemble ' a déclaré Eric Groven, Sponsor du Grand Paris et Directeur Immobilier des Réseaux France.