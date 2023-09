Société Générale: finance un projet éolien en Pologne information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 09:56

(CercleFinance.com) - Baltic Power a annoncé avoir obtenu des accords de facilité de crédit pour le premier parc éolien offshore de Pologne.



Société Générale a agi en tant que Mandated Lead Arranger (MLA), Lender et Hedge Provider sur cette transaction.



Le budget global du projet est estimé à environ 4,73 milliards d'euros.



Il s'agit du projet éolien offshore le plus avancé en Pologne. À son achèvement en 2026, le parc éolien de Baltic Power commencera à produire de l'électricité pour alimenter plus de 1,5 million de foyers.



' Société Générale est particulièrement honorée de participer au financement de ce projet majeur pour Orlen Group et Northland Power et plus globalement pour la Pologne. Avec 4 TWh d'électricité verte produite, ce projet fait également écho au récent plan stratégique de Société Générale visant à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique, environnementale et sociale ', déclare Antoine Seligmann, Directeur Energy+ Group et Team Leader, Société Générale.