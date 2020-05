Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : finalise l'acquisition d'activités EMC Cercle Finance • 13/05/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce mercredi la finalisation de l'acquisition des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank avec l'intégration des solutions d'investissement de flux. 'Cela regroupe les activités de teneur de marché sur ETF, consistant à assurer la liquidité de marché pour les émetteurs d'ETFs et à exécuter les ordres des investisseurs institutionnels, ainsi que les produits de bourse à destination des investisseurs particuliers avertis, comme les warrants et les certificats', précise le groupe. 'En associant les forces de Société Générale, dans le domaine des dérivés sur toutes les classes d'actifs, à l'expertise de pointe de Commerzbank en tant que fournisseur et teneur de marché sur les produits de bourse, les clients bénéficieront d'une gamme de produits élargie et plus diversifiée en termes de géographies et de sous-jacents ainsi que de services enrichis', commente Société Générale.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.21%