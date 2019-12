Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : exigence de capital P2R inchangée Cercle Finance • 12/12/2019 à 07:30









(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son exigence de capital supplémentaire au titre du Pilier 2 (P2R - Pilier 2 obligatoire) à partir du 1er janvier 2020, notifiée par la BCE, reste inchangée et s'établit, pour le groupe bancaire français, à 1,75%. En tenant compte des différents coussins réglementaires, le niveau de ratio CET1 qui déclencherait le mécanisme lié au montant maximum distribuable s'établira au 1er janvier 2020 à 10,02% (dont 0,27% au titre de coussins contracycliques). A titre de comparaison, l'établissement financier précise que son ratio de solvabilité CET1 s'élevait à 12,5% (pro forma, incluant les résultats du troisième trimestre 2019, nets de dividendes) au 30 septembre dernier.

