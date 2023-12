Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: exigence de capital notifiée par la BCE information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Société Générale indique que la Banque Centrale Européenne lui a notifié son exigence de capital au titre du Pilier 2 (P2R - Pilier 2 obligatoire) à compter du 1er janvier 2024 de 2,42%, dont au minimum 1,44% sous la forme de CET1.



En tenant compte des différents coussins réglementaires, les exigences minimales applicables au groupe bancaire sur base consolidée s'établiront à 10,22% pour le ratio CET1, 12,14% pour le ratio Tier 1 et 14,71% pour le ratio Total Capital.



Avec un ratio CET1 de 13,3% au 30 septembre 2023, Société Générale bénéficie ainsi d'une marge de manoeuvre pro-forma confortable de plus de 300 points de base. De même, son ratio de levier s'établissait à 4,17%, largement supérieur à l'exigence de 3,6%.





