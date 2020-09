Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : étude de banque de détail en France Cercle Finance • 23/09/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que sa direction générale lance une étude sur la création d'une nouvelle banque de détail en France, par le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale. Elle regrouperait les deux fonds de commerce de près de neuf millions de clients particuliers et d'un million de clients professionnels et entreprises, avec une forte complémentarité des deux réseaux en termes d'expertises et de présence géographique. L'étude sera conduite d'ici fin novembre sous la direction de Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux de banque de détail en France, avec les dirigeants et les équipes des deux réseaux, en associant les équipes banque privée et assurance.

