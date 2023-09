Société Générale et Brookfield AM lancent un fonds de dette privée de 10 milliards d’euros

(AOF) - Société Générale et Brookfield Asset Management ont annoncé un partenariat stratégique pour originer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds Investment Grade. Le fonds initial vise un total de 10 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d’euros à son lancement.

" Ce véhicule, dont les capacités d'origination et de distribution sont pleinement intégrées, offrira aux émetteurs des options de financement de qualité sur mesure, et aux investisseurs des opportunités d'investissement différenciantes et de haute qualité ", ont expliqué les deux groupes. En particulier, le fonds vise à répondre aux besoins des compagnies d'assurance avec des produits Investment Grade adaptés à leurs exigences en matière de notation et de duration.

Il permettra également à Société Générale et Brookfield " d'accroître significativement leur empreinte dans le financement de l'économie mondiale sur le long terme, en engageant des montants importants via différentes formes de capital ".

Le fonds d'amorçage se concentrera sur deux stratégies : l'une concernera le crédit d'actifs réels dans les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables, de la data, du stockage et transport de l'énergie et du transport, et l'autre sera dédiée au financement de fonds.