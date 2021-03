Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : engagé aux côtés des Ligues de rugby Cercle Finance • 05/03/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Partenaire historique du rugby au niveau national, Société Générale décline son partenariat au niveau local en s'engageant auprès des 13 Ligues Régionales de France métropolitaine. L'objectif est de favoriser le développement du rugby, et notamment la pratique du rugby à 7, en région, tout en permettant la réalisation de projets au profit des comités départementaux, des clubs et de leurs licenciés, indique Société Générale. A ce titre, le Groupe sera parrain d'un certain nombre de compétitions de rugby à 7, dont les finales régionales masculines et féminines organisées chaque saison. Ces partenariats permettront aussi de tisser des liens étroits entre les collaborateurs Société Générale en région et les acteurs rugbystiques locaux, en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

