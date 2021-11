Société Générale en tête de l'indice CAC 40 grâce à ses très bons résultats trimestriels

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

La banque a terminé le trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET 1) de 13,4%, après provision pour distribution et incluant l'impact du programme de rachat d'actions, soit environ 440 points de base au-dessus l'exigence réglementaire.

Fréderic Oudéa, Directeur général du Groupe, a commenté : " Le groupe Société Générale réalise un excellent trimestre avec des performances commerciales et financières élevées dans tous les métiers et une amélioration du coefficient d'exploitation. Le groupe continue par ailleurs à bénéficier de la qualité de son portefeuille de crédits avec un coût du risque bas associé à une politique de provisionnement qui reste très prudente ".

Dans le détail, le métier actions, un des points forts du groupe, a affiché des revenus à 814 millions d'euros, en hausse de 53%, avec une bonne performance de toutes les activités. Les volumes ont été notamment élevés sur les produits investment solutions (produits structurés et produits listés) et sur les produits prime services.

Entre juillet et septembre, le résultat net, part du groupe, a bondi de 85,7% à 1,6 milliard d'euros. Le consensus Reuters s'élevait à seulement 956 millions d'euros.

(AOF) - S'adjugeant 2,82% à 30,25 euros, Société Générale est galvanisé par des profits bien supérieurs aux attentes au troisième trimestre. La banque française a bénéficié, comme ses concurrentes, de la réduction du coût du risque, mais aussi d'un produit net bancaire plus dynamique que prévu. Jefferies souligne ses bonnes performances au niveau de la banque de détail en France, les métiers actions, le financement et le conseil, mais aussi ALD.

