SOCIETE GENERALE en perte au premier trimestre

(AOF) - La Société Générale affiché une perte de 326 millions d'euros au premier trimestre 2020, comparé à un bénéfice de 686 millions à la même période l'an dernier. Le résultat brut d'exploitation chute lui de 63,8% à 492 millions, alors que le produit net bancaire a reculé de 14,9% (périmètre et change comparables) à 5,17 milliards d'euros. Sur le trimestre, les frais de gestion sous-jacents s'élèvent à -4 188 millions d'euros, en baisse de -3,6% par rapport au premier trimestre 2019. Dans la Banque de détail en France, les frais de gestion sont en baisse de -2,4%.

Les frais de gestion de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux sont en baisse de -4,8% en raison notamment de l'impact des cessions réalisées en 2019 et en hausse de 2,6% à change et périmètre constants.

Le coût du risque commercial s'établit à 65 points de base, en nette hausse par rapport au premier trimestre 2019 (21 points de base), marqué par la hausse des provisions dans le contexte de la crise du Covid-19 et par certains dossiers, dont deux dossiers exceptionnels de fraude.

Au 31 mars 2020, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 62,6 milliards d'euros (63,5 milliards d'euros au 31 décembre 2019), l'actif net par action est de 63,9 euros et l'actif net tangible par action est de 55,7 euros.

Le total du bilan consolidé s'établit à 1 508 milliards d'euros au 31 mars 2020 (1 356 milliards d'euros au 31 décembre 2019). Le montant net des encours de crédits à la clientèle, y compris la location financement, au 31 mars 2020 est de 445 milliards d'euros (430 milliards d'euros au 31 décembre 2019) - hors valeurs et titres reçus en pension. Parallèlement les dépôts de la clientèle atteignent 438 milliards d'euros, contre 410 milliards d'euros au 31 décembre 2019 (hors valeurs et titres donnés en pension).

Au 31 mars 2020, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s'établit à 12,6%, 12,7% pro forma, soit environ 350 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. Le ratio Tier 1 s'élève à 14,9% à fin mars 2020 (15,1% à fin décembre 2019) et le ratio global de solvabilité s'établit à 18.0% (18,3% à fin décembre 2019).

Le ratio LCR s'établit à 144% en moyenne sur sur le trimestre, et les réserves de liquidité s'élèvent à 203 milliards d'euros.

Société Générale confirme son objectif de baisse des frais généraux en 2020 et un effort additionnel de réduction des coûts de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros. Le coût du risque attendu sur l'année est d'environ 70 points de base dans le scénario de base Covid, et d'environ 100 points de base dans le scénario d'un arrêt prolongé.

Enfin, le ratio de CET1 devrait permettre une marge de manœuvre comprise entre 200 et 250 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire, selon l'hypothèse retenue de distribution éventuelle d'un dividende exceptionnel.

