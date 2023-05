Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: en forte hausse, UBS relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 2,3% profitant de l'analyse positive d'UBS.



Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre Société Générale avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 36 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 63% pour le titre de l'établissement bancaire français.



Mentionnant une performance solide du groupe avec 'des revenus décents et des coûts bien meilleurs' dans le résumé de sa note, le broker estime qu'un 'plan crédible sur la trajectoire de capital pourrait aider Société Générale à se revaloriser'.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.02%

