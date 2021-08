Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : en direction de la résistance des 27,75 E information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Société Générale est aujourd'hui en forte hausse de plus de +6% après l'annonce de ses résultats ce qui permet au titre de se rapprocher de la résistance des 26,75E. Le titre pourrait tester rapidement par la suite le niveau des 27E.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +7.20%