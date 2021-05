Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 19/05/2021 à 07:23









(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son assemblée générale, qui s'est tenue le 18 mai, a approuvé notamment le dividende par action fixé à 0,55 euro, dividende qui sera détaché le 25 mai et mis en paiement à compter du 27 mai. Elle a aussi approuvé les nominations de Henri Poupart-Lafarge comme administrateur pour quatre ans, et de Sébastien Wetter comme administrateur représentant les salariés actionnaires pour quatre ans. A la suite de l'AG, le conseil d'administration de l'établissement bancaire a nommé Jean-Bernard Lévy en qualité de censeur pour deux ans, et deux administrateurs salariés prennent leurs fonctions pour trois ans, à savoir France Houssaye et Johan Praud.

