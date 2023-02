Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: distribution prévue pour les actionnaires information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Société Générale annonce une distribution totale d'environ 1,8 milliard d'euros à ses actionnaires, équivalente à 2,25 euros par action.



Cette distribution se composera d'un dividende en numéraire de 1,70 euro par action proposé à l'assemblée générale, et d'un programme de rachat d'actions, d'environ 440 millions d'euros, équivalent à environ 0,55 euro par action.



Par ailleurs, le groupe bancaire confirme pour 2025 ses cibles communiquées au marché, notamment un coefficient d'exploitation inférieur à 62% et une rentabilité attendue à 10% (ROTE) sur la base d'une cible de ratio CET1 de 12% après implémentation de Bâle IV.



Pour 2023, qu'il attend comme une 'année de transition', Société Générale indique anticiper un coefficient d'exploitation sous-jacent, hors contribution au Fonds de Résolution Unique, entre 66 et 68%, ainsi qu'un coût du risque entre 30 et 35 points de base.





