Société Générale : discussions avec Lease Plan

(CercleFinance.com) - Société Générale et ALD indiquent avoir des discussions avec Lease Plan et ses actionnaires concernant un éventuel rapprochement d'ALD et Lease Plan visant à créer un leader du secteur de la mobilité. ' A ce stade, il n'y a aucune certitude quant au fait que les discussions en cours puissent aboutir à un accord ou une transaction ' indique le groupe. ' Une communication ultérieure sera faite le moment opportun conformément à la législation en vigueur ' rajoute la Société Générale.

