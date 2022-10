Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: direction nommée pour la banque de détail information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Marie-Christine Ducholet en tant que directrice de la nouvelle banque de détail en France, issue de la combinaison des réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale.



'En tant que directrice de la banque de détail Société Générale en France, Marie-Christine Ducholet a participé depuis le début au projet VISION 2025 et à la construction de son modèle cible', souligne l'établissement financier.



Pour mener à bien sa mission, Marie-Christine Ducholet sera accompagnée d'Aurore Gaspar Colson et de Yann de Nanteuil, nommés respectivement directrice adjointe et directeur adjoint de la nouvelle banque de détail en France.



Ces nominations seront effectives à compter du 1er janvier 2023. Jean-Louis Klein reste directeur général du Crédit du Nord jusqu'à la fin de l'année 2022, puis rejoindra la direction du projet VISION 2025 auprès de Sébastien Proto.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.58%